Изменен состав Госкомиссии по Южному газовому коридору

13 декабря 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О мерах, связанных с транспортировкой азербайджанского природного газа на мировой рынок по Южному газовому коридору» № 15 от 29 октября 2013 года, сообщает Trend.

В распоряжении говорится, что состав Государственной комиссии утвержденной в вышеуказанном распоряжении, будет представлен в нижеследующей редакции:

«Председатель комиссии:

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии:

Помощник Президента Азербайджана - Заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана».

Государственной комиссии поручено решить вопросы, связанные с исполнением этого распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Хачмазе
Политика 17:21
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Тридцатой годовщине трагедии 20 Января"
Политика 17:06
Президент Ильхам Алиев: Российско-азербайджанские отношения будут поступательно развиваться на благо наших стран, народов
Политика 15:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию первого танкера, построенного на Бакинском судостроительном заводе (ФОТО)
Политика 14:19
Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области (ФОТО)
Политика 11:59
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 12 декабря 11:19
Лента новостей
Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась по итогам года
Общество 18:36
GOGC о достоинствах Южного газового коридора для Грузии (Эксклюзив)
Энергетика 18:18
Решение сената США о т.н «геноциде армян» лишено каких-либо юридических оснований - турецкий дипломат
Турция 18:06
В столице Узбекистане освоено $2,4 млрд в 2019 году
Бизнес 18:03
Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
Спорт 18:00
В Турции объединились две энергетические компании
Энергетика 18:00
В Азербайджане зарегистрировано свыше 300 кандидатов моложе 20 лет - Ассоциация
Политика 17:59
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 17:55
Нахчыванская компания увеличит производство сухофруктов
Бизнес 17:55