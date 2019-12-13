Изменен состав Госкомиссии по Южному газовому коридору

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О мерах, связанных с транспортировкой азербайджанского природного газа на мировой рынок по Южному газовому коридору» № 15 от 29 октября 2013 года, сообщает Trend.

В распоряжении говорится, что состав Государственной комиссии утвержденной в вышеуказанном распоряжении, будет представлен в нижеследующей редакции:

«Председатель комиссии:

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии:

Помощник Президента Азербайджана - Заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана».

Государственной комиссии поручено решить вопросы, связанные с исполнением этого распоряжения.

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