Лейла Абдуллаева: Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ без правового обоснования

13 декабря 2019 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ, не имеющий какого-либо правового обоснования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя принятие Сенатом США резолюции о признании т.н. "армянского геноцида". По ее словам, это является попыткой фальсификации истории и ее использования в качестве средства политического давления.

"Ссылка на сомнительные с научной, исторической точки зрения источники в тексте резолюции доказывает, что документ подготовлен не на профессиональном уровне и служит грязным целям армянских лоббистских кругов.

История должна быть исследована историками на основе принципа объективности.

Стремясь дать оценку событиям, которые якобы произошли свыше века тому назад, Сенат США хранит молчание в отношении продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана, кровавой этнической чистки свыше миллиона азербайджанцев, осуществленной на оккупированных территориях, их существования в качестве вынужденных переселенцев, а также Ходжалинского геноцида, тем самым демонстрируя политику двойных стандартов.

Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ не имеющий какого-либо правового обоснования ", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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