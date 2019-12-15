Т.н. "Нацсовет" изолировал себя от политических процессов в стране - Сона Алиева

БАКУ /Trend/ - Радикальная азербайджанская оппозиция вынуждена отказаться от досрочных парламентских выборов из-за недоверия к себе и своей социальной базе. У них отсутствует электорат и социальная база. Об этом знает даже самый простой гражданин в Азербайджане.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Сона Алиева, сообщает во воскресенье Trend.

Комментируя бойкот "Нацсоветом" досрочных парламентских выборов, Алиева сказала, что народ Азербайджана никогда больше не даст им простора для деятельности.

"В период своего однолетнего правления они привели народ и государственность к пропасти", - сказала депутат.

Алиева добавила, что единство народа и власти сегодня двигают Азербайджан вперед.

"Мощный экономический рост стал залогом светлого будущего нашей страны. Азербайджан сейчас является островом стабильности в регионе. Все это стало возможным благодаря разумной и взвешенной политике Президента Азербайджана. Радикальная оппозиция также прекрасно это понимает", - отметила Алиева.

Депутат также сказала, что независимо от того, пойдет ли оппозиция на выборы или нет, многие оппозиционные партии уже объявили о своем участии в парламентских выборах.

"Тем более, что этот процесс продолжается. Большое количество независимых кандидатов заявили, что будут участвовать в выборах. Такого рода шагами "Нацсовет" изолирует себя от прозрачных политических процессов. Этим же она признает свое неприятие со стороны общества", - сказала Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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