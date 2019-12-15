Т.н. "Нацсовет" изолировал себя от политических процессов в стране - Сона Алиева

15 декабря 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Радикальная азербайджанская оппозиция вынуждена отказаться от досрочных парламентских выборов из-за недоверия к себе и своей социальной базе. У них отсутствует электорат и социальная база. Об этом знает даже самый простой гражданин в Азербайджане.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Сона Алиева, сообщает во воскресенье Trend.

Комментируя бойкот "Нацсоветом" досрочных парламентских выборов, Алиева сказала, что народ Азербайджана никогда больше не даст им простора для деятельности.

"В период своего однолетнего правления они привели народ и государственность к пропасти", - сказала депутат.

Алиева добавила, что единство народа и власти сегодня двигают Азербайджан вперед.

"Мощный экономический рост стал залогом светлого будущего нашей страны. Азербайджан сейчас является островом стабильности в регионе. Все это стало возможным благодаря разумной и взвешенной политике Президента Азербайджана. Радикальная оппозиция также прекрасно это понимает", - отметила Алиева.

Депутат также сказала, что независимо от того, пойдет ли оппозиция на выборы или нет, многие оппозиционные партии уже объявили о своем участии в парламентских выборах.

"Тем более, что этот процесс продолжается. Большое количество независимых кандидатов заявили, что будут участвовать в выборах. Такого рода шагами "Нацсовет" изолирует себя от прозрачных политических процессов. Этим же она признает свое неприятие со стороны общества", - сказала Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламенту Азербайджана нужна молодежь, отвечающая призывам инновационного управления
Политика 6 декабря 10:26
Cона Алиева: Кампания очернения, антинациональная деятельность радикальной оппозиции никак не повлияют на результаты выборов
Политика 5 декабря 20:32
Отношения между Азербайджаном и Россией достигли наивысшего уровня - депутат
Политика 25 ноября 18:34
Радикальная оппозиция, у которой нет никакого электората, клянчит помощь у внешних антиазербайджанских сил - депутат
Политика 2 ноября 17:00
Мусаватисты также поддержали предложение Джамиля Гасанли об отмене митинга
Политика 31 октября 22:16
Депутат: Стремление Армении поставить под сомнение, считать несправедливым заявление 120 государств не что иное, как плод больного воображения
Политика 30 октября 19:50
Лента новостей
Посольство Ливии в Египте приостановило работу
Арабские страны 11:33
Волкановски победил Холлоуэя и завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе
Спорт 11:17
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
В мире 10:55
В Непале автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров
Другие страны 10:19
В Азербайджане увеличилось производство химической продукции
Энергетика 10:00
Выброшенную на побережье Бразилии нефть могло принести от берегов Африки
В мире 09:51
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
Радикалы пытаются избежать горького поражения - депутат
Политика 09:28
В Масаллинсом районе проведена осенняя кампания по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 09:26