С целью наблюдения на парламентских выборах в Азербайджане зарубежным организациям разосланы приглашения

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут девятого февраля 2020 года, зарубежным организациям отправлены приглашения.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.
Он сообщил, что к ним уже поступают ответы на приглашения. Подробная информация об этом будет обнародована на будущей неделе.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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