Президент Ильхам Алиев принял главу ОАО «Азерэнержи» (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерэнержи" Бабу Рзаева.

Отметив увеличение производства электроэнергии, производственных мощностей в нашей стране, Президент Ильхам Алиев сказал:

- В последние годы было построено много новых электростанций. В настоящее время Азербайджан полностью обеспечивает себя электроэнергией, в то же время у нас появились экспортные возможности. В этом году мы, предприняв важные шаги, запустили новые производственные мощности. В первую очередь, значимым событием является начало деятельности электростанции "Шимал-2". В сентябре с моим участием состоялось открытие станции. Станция мощностью 400 мегаватт значительно увеличивает наш энергетический потенциал. Расход условного топлива находится на очень низком уровне. Поэтому эта станция отвечает всем стандартам. Прошло уже несколько месяцев, что вы можете сказать о деятельности станции?

Баба Рзаев: Господин Президент, как Вы отметили, по Вашему непосредственному поручению мы создали большую группу для запуска этой станции. Проанализировали и 5 сентября нынешнего года с Вашим участием сдали в эксплуатацию эту теплоэлектростанцию на 400 мегаватт. Как Вы отметили, это - единственная на Южном Кавказе подстанция, расходующая в зависимости от режима нагрузки 214-216 грамм условного топлива. То есть, она очень экономичная, ее коэффициент полезного действия составляет 57,4 процента. В год производится 3,2 миллиарда киловатт/часов энергии.

Президент Ильхам Алиев: На каком уровне станция работает в настоящее время, какова ее полная мощность?

Баба Рзаев: Она работает на полную мощность. В зависимости от режима мы загружаем 380 мегаватт, в настоящее время она работает на 380 мегаватт.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это значительно усиливает наш энергетический потенциал и обеспечит растущие потребности. В то же время в начале года я дал вам указание обеспечить ремонтно-восстановительные работы на теплоэлектростанции "Азербайджан", на 5 из 8 блоков должны были быть проведены и завершены работы по реконструкции. Каково положение дел в этой области?

Баба Рзаев: Господин Президент, работы по реконструкции на пяти блоках уже завершились. Кроме того, как я доложил, полностью реконструирована открытая распределительная установка на 500 киловольт, а также выполнено более 80 процентов работ на 330-киловольтной распределительной установке. Это поможет полностью предотвратить аварии.

Господин Президент, хочу доложить Вам, что фундамент этой станции заложил великий лидер. Хотя и с большим трудом, ему удалось получить в Советском Союзе этот проект и разместить его в Азербайджане. А Вы дали этой станции вторую жизнь. Это вызвало у жителей Мингячевира действительно большое воодушевление. На теплоэлектростанции "Азербайджан" и Мингячевирской гидроэлектростанции работает более 1600 человек. Они потеряли надежду, считая, что станции изжили себя, и через 3-5 лет рабочих мест не будет. Но они видят сегодняшнюю ситуацию и знают, что там действительно можно будет работать еще 20-30 лет.

Президент Ильхам Алиев: Верно. К сожалению, в прежние времена станция в значительной степени утратила свой потенциал. Поэтому я поставил перед новым руководством "Азерэнержи" задачу восстановить утраченные мощности. В то время было рассчитано так, что должен быть восстановлен потенциал электроэнергии, по меньшей мере, в 300 мегаватт. Какие шаги предприняты в этом направлении, и какая работа ожидается в следующем году?

Баба Рзаев: Господин Президент, 200 мегаватт уже восстановлены, и мы ожидаем не 300, а 400 мегаватт и даже чуть больше. Мы ожидаем 400 мегаватт в летнем режиме. А в зимнем режиме ожидаем увеличение примерно до 500-550 мегаватт.

Президент Ильхам Алиев: То есть, остальные 3 блока также будут отремонтированы?

Баба Рзаев: Да, полностью. Главное, что мы полностью реконструировали как ее систему охлаждения, так и участок, где находятся все химические реагенты. Мы полностью реконструируем там сами блоки, генератор, турбины и котлы. Но вспомогательную установку и все здания мы начали отстраивать, можно сказать, с нуля.

Президент Ильхам Алиев: Очень важно, потому что это наш стратегический объект. Авария, произошедшая летом прошлого года, конечно, обошлась нам очень дорого. От этого пострадали и наши граждане, были застрявшие в метро, и промышленные предприятия. Поэтому была создана комиссия для расследования причин аварии, и все должностные лица, допустившие халатность и нарушения, отстранены от работы. Поэтому в качестве основной задачи перед новым руководством "Азерэнержи" были поставлены вопросы восстановления Мингячевирской электростанции, являющейся нашим стратегическим объектом, и застрахованности от аварий. В то же время строительство в Баку станции "Шимал-2" мощностью 400 мегаватт служит более равномерному распределению энергетических генерационных мощностей на территории страны.

После аварии я дал указание параллельно установить на всех наших станциях метро генераторы. Основная работа генераторов заключается в том, что они в случае аварии позволяют поездам доехать до перрона и обеспечивают движение эскалаторов. На какой стадии находится установка генераторов? Эта работа завершилась или нет?

Баба Рзаев: Господин Президент, доложу, что эта работа завершилась на 100 процентов. Центральный пульт управления уже находится в главном офисе Бакинского метрополитена, где завершилась работа по сдаче-приему. На 10 наших подстанциях установлены 17 генераторов мощностью 2500, 2000 и 1000 киловольт, создан и передан в резерв новый источник мощности на 39 мегаватт. Работы полностью завершились на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. В центре внимания постоянно должен находиться еще один вопрос. Это – создание возобновляемых видов энергии. Рад, что большой интерес к этой сфере проявляют и иностранные инвесторы. В настоящее время Министерство энергетики Азербайджана занимается этим вопросом, объявлен тендер, в котором участвуют компании, имеющие большой опыт в этой области. То есть, отрадно, что компании, желающие вкладывать инвестиции в Азербайджан, конкурируют между собой. В свое время мы старались убедить инвесторов вкладывать средства. А сейчас они сами проявляют интерес. Мы должны определить победителя тендера на открытых и прозрачных тендерных условиях. Это отрадно, так как речь идет о строительстве электростанций возобновляемых источников энергии мощностью примерно 400-500 мегаватт. В то же время в прошлом году мы с моим участием отметили открытие в Азербайджане ветряной электростанции, созданной по линии государства. Мощность станции составляет 50 мегаватт, как она сегодня работает? Планируется ли строительство дополнительной станции?

Баба Рзаев: Господин Президент, как Вы уже отметили, Яшминская ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт работает на полную мощность. В 2018 году мы добились производства 60 миллионов, а в 2019 году – 80 миллионов киловатт/часов энергии. У нас уже есть данные на сегодняшний день. Это означает экономию примерно 13-14 миллионов кубометров газа, в этом есть большая необходимость. По Вашему поручению уже подготовлены все проектно-сметные документы Шурабадской ветряной электростанции мощностью 84 мегаватт справа от магистрали Баку-Губа – между старой и новой дорогами, решены вопросы приобретения земель, линий электропередачи, к этой работе подключена компания Vestas.

Президент Ильхам Алиев: То есть, в следующем году мы можем приступить к работам?

Баба Рзаев: Да, в следующем году сможем приступить к работам.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, в этом есть потребность, потому что сегодня у нас генерационные мощности производят в объеме, превосходящем внутренние потребности. Это естественно, так как всегда должен быть резерв. Кроме того, созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту. Должен быть и экспорт, должны обеспечиваться и внутренние потребности. В то же время все мы должны знать, что внутренние потребности растут и будут расти. В первую очередь, растущее население, естественно, диктует необходимость ввода в эксплуатацию новых мощностей, с другой стороны - в этом году число приехавших в нашу страну иностранных гостей превысило 3 миллиона, поэтому, разумеется, энергетический потенциал, существующий в этом секторе услуг, должен расти. И, конечно, основной вопрос – это растущая промышленность. В нынешнем году промышленное производство в нашем ненефтяном секторе увеличилось на 14 процентов, сегодня реализуются другие наши проекты, связанные с индустриализацией. Создаются промышленные парки, промышленные зоны, новые промышленные предприятия. Все они требуют энергии. Поэтому мы должны предпринимать стратегические шаги так, чтобы потребности Азербайджана, в том числе связанные с промышленным производством, всегда обеспечивались энергетическими генерационными мощностями, подстанциями, линиями электропередачи, чтобы не было никаких проблем. Так же, как их нет сегодня. Поэтому уверен, что "Азерэнержи" и весь его коллектив и в следующем году будут достойно выполнять свой служебный долг, и в Азербайджане всегда будет обеспечиваться энергоустойчивость.

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