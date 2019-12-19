В Азербайджане завершается срок передачи избирательных протоколов из ОИК в участковые комиссии на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается срок передачи избирательных протоколов из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии в рамках предстоящих муниципальных выборов, сообщает в четверг Trend.

Протоколы должны быть представлены минимум за 4 дня до дня выборов, т.е. до 19 декабря 2019 года.

Отметим, что для участия в выборах обратились более 42 тыс. кандидатов.

Муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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