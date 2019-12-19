Эльшад Мамедов: Азербайджан уже обладает довольно устойчивой конкурентоспособностью на европейских рынках (ВИДЕО)

19 декабря 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан находится на этапе современного развития.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал в четверг Trend профессор Государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

По его словам, благодаря осуществлению продуманной политики по экспорту природных ресурсов в нефтегазовом сегменте, в настоящее время мы фактически наблюдаем завершение полной реализации этих инфраструктурных проектов, связанных с природными ресурсами.

"А это позволяет сказать, что в сегменте энергоэкспорта, обладающего высокой волатильностью, Азербайджан фактически добился своих рыночных целей. Уже сегодня Азербайджан обладает довольно устойчивой конкурентоспособностью на европейских рынках. Я даже сказал бы, что ряд европейских стран ведут реальную борьбу за приобретение азербайджанского экспортного газа", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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