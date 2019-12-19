В минобороны Азербайджана произошли новые назначения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распоряжениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Генерал-майор Намиг Поладов и генерал-майор Мубариз Рзаев назначены на должности начальников, соответственно Управления оборонной промышленности министерства обороны и Учебно-тренировочного центра Вооруженных сил, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны.

Сегодня первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков представил личному составу военнослужащих назначенных на должности офицеров.

Начальник Генерального штаба объявил личному составу задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на Азербайджанскую Армию, дал рекомендации с целью более плодотворной организации служебной деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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