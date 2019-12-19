В Азербайджане отметят 90-летний юбилей Хошбахта Юсифзаде

19 декабря 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде.

В январе 2020 года исполняется 90 лет известному ученому-нефтянику и геологу, первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджана, дважды лауреату Государственной премии республики и лауреату премии Гейдара Алиева, академику Хошбахту Баги оглу Юсифзаде.

В распоряжении говорится, что Государственной нефтяной компании Азербайджана поручено совместно с Национальной академией наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею академика Хошбахта Юсифзаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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