Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир

19 декабря 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах в связи с реконструкцией систем водоснабжения и канализации города Шамкир.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжении и канализации города Шамкир, из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, ОАО "Азерсу" будет выделено восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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