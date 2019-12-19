Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции

19 декабря 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече стороны отметили успешную реализацию крупных энергетических проектов в результате деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рост взаимных инвестиций и товарооборота, затронули вопросы дальнейшего расширения экономических связей.

В ходе беседы было подчеркнуто позитивное влияние связей на экономику Нахчывана, находящегося в условиях блокады, выражена уверенность в дальнейшем продолжение этих процессов, а также обсуждены различные перспективы двустороннего сотрудничества.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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