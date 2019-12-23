Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)

23 декабря 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии Арчилом ТалаквадзеВ в рамках Восьмой встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД, в ходе встречи были высоко оценены связи сотрудничества между парламентами Азербайджана и Грузии, а также проведен обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Было отмечено, что трехсторонняя встреча стала крайне успешной, в рамках встречи были приняты план деятельности и Тбилисская декларация, а также подчеркнуто, что в декларации наряду с вопросами энергетики, транспорта и других сфер, отражено и сотрудничество в сфере пищевой безопасности, что является наглядным показателем расширения трехстороннего сотрудничества.

Была подчеркнута значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, реализованного по инициативе глав всех трех государства. Было отмечено, что этот проект играет важную роль не только в экономическом и социальном развитии, укреплении суверенитета и независимости стран, но также в реализации последующих трехсторонних проектов, предусмотренных в будущем.

Стороны также затронули ситуацию, связанную с безопасностью в регионе, а также особо подчеркнули значимость сотрудничества между странами в этой сфере. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал противную сторону о нынешней ситуации вокруг процесса мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, являющегося угрозой региональной безопасности.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
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