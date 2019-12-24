Али Ахмедов: Успешная реализация социальных проектов создает у народа позитивное мнение о будущем

24 декабря 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодняшнее развитие Азербайджана, укрепление его имиджа в мире, повышение благосостояния населения, экономический рост, усиление армии и другие достижения являются следствием продолжения политики общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов на конференции «Стратегия развития образования: достижения и основные цели», организованной ПЕА, сообщает во вторник Trend.

Вице-премьер подчеркнул, что бурное развитие Азербайджана в XXI веке, экономическое развитие и успешная реализация социальных проектов создают позитивное впечатление о будущем нашего народа.

По словам А.Ахмедова, граждане Азербайджана понимают, что наше настоящее и будущее развитие связано с успехом политики Гейдара Алиева и достойным продолжением этой политики Президентом Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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