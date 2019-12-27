Фарах Алиева: Конкурс «Yüksəliş» учрежден для выявления потенциала управленческих кадров

27 декабря 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мы будем интересоваться судьбой и жизнью участников, которые выйдут в финал конкурса "Yüksəliş".

Об этом на мероприятии, проводимым в связи с началом регистрации на конкурс "Yüksəliş", сказала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, сообщает в пятницу Trend.

Алиева отметила, что Оргкомитет конкурса "Yüksəliş" будет контролировать стратегию карьерного роста указанных лиц.

«Этот конкурс учрежден для выявления потенциала управленческих кадров, необходимых в стране. Речь идет не об отборе на определенные позиции этих людей, а о том, чтобы интересоваться их судьбой после определенных этапов. Уверена, что победителям конкурса будут сделаны предложения по трудоустройству. У нас есть большая заинтересованность в этом», - резюмировала завотдела.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовала регистрация на конкурс "Yüksəliş". Конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 26 июля, с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

В связи с проведением конкурса был создан Оргкомитет.

Для осуществления текущих работ в рамках конкурса, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта был выделен один миллион манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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