Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

БАКУ /Trend/ - Между министерством обороны и Военной прокуратурой подписан план совместных мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращение преступлений в азербайджанской армии в 2020 году.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, в документе определены время и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предусмотрены в течение года, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях минобороны, с различными категориями военнослужащих будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение существующих проблем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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