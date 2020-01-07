Али Ахмедов: Все 123 кандидата ПЕА прошли официальную регистрацию

БАКУ /Trend/ - Все 123 кандидата, выдвинутые правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) для участия в парламентских выборах, официально зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях. ПЕА заслужида участвовать в выборах в Милли Меджлис в качестве политической партии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

Он отметил, что для участия в выборах в окружные комиссии обратились свыше 2000 человек.

"Значит, к выборам 9 февраля есть большой интерес и выдвижение, регистрация большого количества кандидатов говорит о том, что избирательный процесс проходит в демократической среде. Реальность полностью противоположна притязаниям и ложной пропаганде радикальной оппозиции.

Верю, что наша партия одержит очередную победу 9 февраля, желаю кандидатам успеха", - написал Али Ахмедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Трал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.