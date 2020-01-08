Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства

БАКУ /Trend/ - Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Анара Гулиева в связи с назначением на должность председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

"К сожалению, в прежние времена правила градостроительства порой грубо нарушались. В различных местах Баку возводились неуклюжие и уродливые здания, противоречившие нашему историческому прошлому, не отвечавшие никакому архитектурному стандарту. Эти здания строились так, что уродовали общую картину, при этом никакие коэффициенты градостроительства не учитывались. В последнее время по моему указанию, особенно в результате смены руководства Комитета градостроительства и архитектуры, началось соблюдение данных правил. Это должны учитывать и бизнесмены. Баку – наше историческое достояние. Мы не можем позволить уничтожить прошлое нашего города или же поставить под сомнение его будущее ради какой-то корысти, алчности. Такого категорически не будет", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что всем бизнес-кругам, компаниям, занимающимся строительством, следует знать, что практике строительства где попало зданий, домов уже положен конец.

"Все дома, здания должны строиться в соответствии с правилами градостроительства, архитектурным обликом Баку. Поэтому данному вопросу необходимо уделить очень большое внимание. Отныне город Баку должен развиваться только на основе Генерального плана. В Баку не должно быть построено ни одного здания, не отвечающего Генеральному плану. Комитету предоставлены новые функции, и без его согласия не может быть построено ни одного здания. Органы исполнительной власти районов не могут давать разрешения на строительство какого-либо здания, не получив согласия Комитета. Вы должны очень эффективно использовать эти функции. У вас должны быть мониторинговые группы не только в Баку и крупных городах, но и по всей стране. Потому что порой захватываются земли, на которых поспешно возводятся здания. Затем эти здания и дома какими-то незаконными путями документируются, и мы оказываемся перед фактом. Поэтому должны быть мониторинговые группы. Еще раз поручаю всем местным исполнительным органам, что без заключения Государственного комитета градостроительства и архитектуры не может быть построено ни одного здания. Мы должны положить этому конец", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что аналогичные процессы должны происходить и в других крупных городах страны, в том числе необходимо составить генеральный план Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира, Ширвана и других городов.

"Потому что наше население растет, растут и должны расти экономическая активность, промышленность. Поэтому в предстоящие годы должны быть предприняты очень продуманные шаги. В последние годы мы построили более 3200 школ. Но есть еще школы, где дети учатся в три смены. Почему? Потому что население растет. В годы независимости оно увеличилось на три миллиона человек. Сейчас в некоторых местах не могут найти места для строительства новой школы. Поэтому я дал поручение, и соответствующие структуры очень серьезно занимаются этими вопросами, особенно в Абшеронском районе - там имеются большие проблемы. Есть дети, которые учатся в три смены. В настоящее время мы ищем место для новых школ, это очень серьезный процесс. То есть, растущее население означает возрастающую нагрузку на всю инфраструктуру – и на транспорт, и на социальную инфраструктуру, и на деятельность общественных зон. Поэтому, выстраивая свою работу на основе Генерального плана, вы обязательно должны учитывать перспективу, потому что наше население будет расти и дальше. Основная причина роста – экономическое развитие. Там, где нет экономического развития, население увеличивается в редких случаях. Но наше экономическое развитие будет устойчивым и впредь. Поэтому необходимо заранее рассчитать всю эту работу", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что особое внимание следует уделить транспортной инфраструктуре.

"В последние годы во многих местах, где проведено переселение, создаются современные транспортные узлы, расширяются улицы. Вновь возвращаюсь к территории, именуемой в прошлом «Советская», ширина улиц там не превышала двух метров. Сейчас мы проложили широкие аллеи. Насколько теперь облегчилось дорожное движение. Транспортная инфраструктура состоит не только из автомобильных дорог. Сегодня наш пригородный железнодорожный транспорт вступает в новый этап. В этом году будет уже задействован и маршрут кругового движения, что, конечно, сократит нагрузку на автомобильные дороги. Поэтому правила градостроительства, транспортная инфраструктура, другие коммуникации, принципы архитектуры, сохранение присущего городу Баку архитектурного стиля, улучшение экологической ситуации и другие факторы постоянно должны находиться в центре внимания. Еще раз хочу сказать: город Баку – наше национальное достояние. Сегодня это один из самых красивых городов мира. Тому имеются две причины. Во-первых, строение города, имеющиеся в городе прекрасные историко-архитектурные памятники, в том числе Ичеришехер, расположение нашего города на побережье Каспийского моря. Эти памятники существовали веками. Но сейчас некоторые забывают, каким был их прежний облик. Почерневшие, полуразрушенные, бесхозные, выцветшие здания. Многолетние отложения на их стенах скрывали истинный облик этих зданий. Мы провели все ремонтные работы с очень большим мастерством, не причиняя ущерба историческому облику зданий. Первый фактор заключается в том, что мы превратили Баку в один из самых красивых городов мира и восстановили наши исторические памятники. Второй фактор - современные здания. Это тоже памятники архитектуры. К примеру, в отчете, опубликованном в одном из самых влиятельных органов печати, Центр Гейдара Алиева включен в десятку самых красивых зданий мира. На мой взгляд, это – самое красивое здание в мире. На примере одного лишь Центра Гейдара Алиева мы видим символ не только современного Баку, но и всего Азербайджана. «Пламенные башни», Crystall Hall, Музей ковра, офисные здания – все они олицетворяют современную архитектуру Баку. Наша основная задача – я поставил ее очень серьезно – заключалась в том, чтобы создать единство прошлого и современности", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в некоторых исторических городах современные здания портят их облик, совершенно не согласуются с историей.

"Наши современные здания построены в таком прекрасном архитектурном стиле и в таких местах, что сочетаются с историей. Например, человек, вышедший из древнего Ичеришехер и, перейдя улицу, оказавшийся на современном бульваре, словно совершает путешествие из прошлого в настоящее. Еще раз говорю, это – уникальная картина. Город должен развиваться, расти, но на основе серьезных принципов градостроительства. Сегодня должны соблюдаться существующие в строительстве коэффициенты, они не должны нарушаться", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что некоторое время назад на встрече с интеллигенцией председатель Союза архитекторов предложил сформировать центральный район Баку.

"Я дал соответствующие указания Исполнительной власти города Баку. Поручаю и вам, соберитесь – Исполнительная власть города Баку, Союз архитекторов - и вместе конкретизируйте предложения. Потому что к прошло уже много времени, но я пока еще не получил ни одного предложения. В принципе, я поддерживаю это предложение, так как в этом случае в центральном районе могут быть приняты специальные охранные меры в соответствии с данным районом и нашим архитектурным памятникам будет уделяться больше внимания. Что касается строительства новых зданий, то правила здесь должны быть более жесткими. Еще раз хочу сказать, функции Комитета расширяются. Я высоко оцениваю деятельность Комитета в последнее время. Этот фактор играет основную роль в назначении вас на эту должность. Вы должны осознать эту ответственность. Все строительные работы повсюду в нашей стране должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства", - сказал глава государства.

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