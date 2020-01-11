Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)

11 января 2020 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия "Ени Азербайджан", обладающая большим избирательным опытом, серьезно подготовилась к парламентским выборам.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на общереспубликанском совещании районных и городских организаций правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

Он отметил, что в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан динамично развивается, достигнуты важные успехи во всех сферах. Под руководством главы государства проводятся отвечающие современным вызовам реформы, которые поддерживаются народом.

В ходе совещания районным и городским организациям партии были даны соответствующие рекомендации и поручения в связи с избирательной кампанией.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
  • Али Ахмедов: ПЕА серьезно подготовилась к парламентским выборам (ФОТО)
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