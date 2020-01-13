ЦИК: В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями

13 января 2020 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для встреч кандидатов в депутаты с избирателями в рамках в преддверии парламентских выборов, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, созданы все необходимые условия.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что по всем избирательным округам для встреч кандидатов со своими избирателями выделены места, отвечающие всем необходимым требованиям.

"ЦИК проверила эти места. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса выделены открытые и закрытые помещения. Эти места официально оглашены и в печати. Кандидаты в непринужденной обстановке могут встречаться со своими избирателями в отведенных местах", - сказал Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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