Посол США: Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов

17 января 2020 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов.

Об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что зарегистрированы кандидаты, которые представляют различные слои общества, в том числе это представители молодежи, женщины, кандидаты от оппозиционных партий, и уже началась агитационная кампания.

Дипломат подчеркнул, что США внимательно наблюдают за процессом внеочередных парламентских выборов в Азербайджане: "Мы будет следить и за тем, как будут вести наблюдение международные наблюдатели, а также выразим свое мнение в связи с избирательным процессом».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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