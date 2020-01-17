Антон Бредихин: Пашинян уже сделал ряд шагов по «дерусификации» Армении

БАКУ/Trend/ - Заявление главы Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Армении Тиграна Акопяна - это вызов стратегическому сотрудничеству России и Армении.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Эксперт считает, что заявление об угрозе безопасности Армении со стороны российских каналов беспочвенны и контрпродуктивны:

«Армения член ОДКБ, на территории страны находятся российские военные, Россия полноценно отстаивает независимость и суверенитет Армении. А наши каналы, значит, подрывают безопасность? Акопян заявил полнейшую глупость».

Российский политолог отметил, что сохранение русского языка на территории Армении - это принципиальная задача для Еревана:

«В России армян, по некоторым данным, проживает больше чем в Армении. Мой опыт показывает, что армянская молодежь вообще трёхъязычная: свободно говорит на армянском, русском и английском. Российские телеканалы же выступают элементом диалога наших стран. Уход российских телеканалов это сильнейший удар по русскому языку в Армении».

По словам А. Бредихина, Пашиняном уже сделан ряд шагов по «дерусификации» страны:

«Было перенесено празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, поднимается вопрос переименования ряда улиц. И заявление Акопяна вполне в рамках этой общегосударственной политики».

Напомним, что в Армении назвали российские телеканалы угрозой национальной безопасности страны. Вчера председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян обрушился с критикой в адрес российских телеканалов и назвал их угрозой для безопасности Армении. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний на тему «Законодательные поправки в сфере аудиовизуальных медиа услуг». В частности, в заявлении речь шла о телеканалах «Россия» и «Первый канал».

Следует так же отметить, что это не первый раз, когда люди наделенные властью в Армении призывают ограничить доступ российских телеканалов на медиа рынок страны. Так, в прошлом году депутат Национального собрания Армении от партии Пашиняна «Мой шаг» Нарине Тухикян-Хачатурян потребовала ограничить трансляции ряда российских телеканалов на территории страны. А первой ласточкой в этом вопросе для жителей Армении стал переход локальной телеверсии популярной игры «Что? Где? Когда?» с русского на армянский язык.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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