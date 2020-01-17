Василий Папава: Между Азербайджаном и Грузией установилось тесное сотрудничество

БАКУ/Trend/ - За прошедшие годы между Азербайджаном и Грузией установилось тесное сотрудничество в различных областях – экономика, бизнес, туризм, политика.

Об этом сказал Trend основатель и генеральный директор «Института изучения Ближнего Востока и Кавказа» (IMECS) Василий Папава.

Эксперт считает, что результатом такого сотрудничества стала реализация масштабных стратегических проектов в области энергетики и транспорта (нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс", газопроводы "Баку-Тбилиси-Эрзурум" и Трансанатолийский газопровод ("TANAP"):

«Развитие инфраструктурных проектов играет важную роль в формировании политики Баку и Тбилиси. Для Грузии и Азербайджана, развитие этой инфраструктуры особенно важно, поскольку это дает им некоторое стратегическое преимущество».

Грузинский политолог отметил, что между Грузией и Азербайджаном действует режим свободной торговли:

«Грузия является единственной страной в регионе, которая имеет соглашение о свободной торговле как с ЕС, так и с Китаем, что дает возможность Баку и Тбилиси объединить местные ресурсы для освоения новых экспортных рынков и расширения торгового сотрудничества.

В январе–апреле 2019 года доля десяти ведущих торговых партнеров Грузии по экспорту составила 74,1 процентов. В этот период основными торговыми партнерами Грузии были: Россия (177,5 миллиона долларов США), Азербайджан (126,3 миллиона долларов США) и Болгария (109 миллионов долларов США)».

Василий Папава так же коснулся и сферы туризма. По его словам, в сфере туризма стороны реализовывают совместные программы:

«В октябре 2019 года, при поддержке Национального бюро по развитию туризма и Совета по туризму Азербайджана в Тбилиси открылся центр для посетителей «Azerbaijan.Travel».

Каждый год наблюдается увеличение численности посетителей из Азербайджана. По данным января–июня 2019 года, количество посетителей Грузии увеличилось на 10 процентов и достигло 2 127 142 человек (в основном из – России, Турции, Азербайджана). В первом полугодии число азербайджанских туристов в Грузии увеличилось на 8,8 процентов. Так, с 2012 по 2017 годы, число визитеров из Азербайджана превысило 6 миллионов».

По мнению эксперта, за последние несколько лет уровень сотрудничества между Грузией и Азербайджаном достиг точки стратегического партнерства, подкрепленного конкретными программами и проектами:

«Несмотря на то, что между двумя странами нет тесного военного сотрудничества, Баку и Тбилиси активно работают в сфере безопасности, проводят совместные военные учения, в которых принимает участие и турецкая сторона.

В результате этих действии, между Азербайджаном, Грузией и Турцией постепенно углубляется и укрепляется трехстороннее сотрудничество, основой которой является вышеупомянутый широкий спектр вопросов от экономики и торговли до безопасности».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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