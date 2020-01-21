Президент Ильхам Алиев поздравил Михаила Гусмана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает Trend.

«Уважаемый Михаил Соломонович,

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 70-летнего юбилея.

Ваш широкий кругозор, деловые и личные качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Благодаря особому творческому подходу, богатому опыту и высокому профессионализму проект "Формула власти", бессменным автором и ведущим которого Вы являетесь, пользуется большой популярностью у зрительской аудитории во всем мире.

В Азербайджане Вас любят и особенно ценят. На протяжении длительного времени Вы вносите большой вклад в расширение азербайджано-российских культурных связей, способствуя тем самым развитию и укреплению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В этот знаменательный день, уважаемый Михаил Соломонович, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и всего самого доброго», - говорится в поздравительном письме главы государства.

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