В ЦИК начались тренинги для членов избирательных комиссий

БАКУ/Trend/ - Сегодня в рамках образовательной программы, подготовленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК), стартовал очередной крупномасштабный проект тренингов для низших избирательных комиссий.

По данным Trend, информацию о проекте предоставил замглавы ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что в рамках выборов в Милли Меджлис организован проект тренингов, состоящий из двух этапов. По его словам, первый этап под названием «Тренинг для тренеров», который стартовал сегодня и будет длиться четыре дня, проводится Тренинг-группой ЦИК с помощью наглядных и методических пособий в форме практических занятий: «В тренинге принимают участие 250 тренеров (по два представителя из каждого избирательного округа), которые получат ясную и подробную информацию о подготовке избирательных участков к голосованию, избирательном процессе, исключительных случаях в ходе избирательного процесса, об избирательных процедурах, включая подготовку результатов голосования и заполнение протоколов.

Основа проекта тренингов была заложена еще 18 лет назад - в 2002 году, в рамках сотрудничества Центральной избирательной комиссии Азербайджана с влиятельными международными организациями. «Улучшаясь от выборов к выборам и расширяясь по форме и содержанию, тренинг-программа с 2008 года стала проводиться регулярно в рамках выборов всех уровней. Она стала играть очень важную роль в повышении знаний и профессиональных навыков членов избирательных комиссий. На тренингах инсценируются процедуры в день выборов, процесс голосования и экстренные ситуации, которые могут возникнуть в день выборов. Вместе с этим они получают ответы на любые вопросы, возникающие по темам, обсуждаемым в процесс практических занятий».

Замглавы ЦИК добавил, что второй этап проекта, организованного для членов избирательных комиссий в соответствии с количеством избирательных пунктов в каждом избирательном округе, начнется 27 января и завершится 2 февраля: «С целью улучшения эффективности тренингов для членов низших (т.е. участковых) избирательных комиссий Тренинг-группа ЦИК подготовила график тренингов, которые пройдут в форме практических занятий на местах, с участием маленьких групп из 36 человек каждая. В ходе тренингов каждому участнику будут представлены брошюры «Памятка на день выборов», подготовленные ЦИК, образец протокола о результатах голосования и другие полезные материалы. Целью проекта тренингов, который охватывает более 32 000 членов низших избирательных комиссий, является достижение высокого уровня организации, свободного и справедливого проведения выборов».

По словам замглавы ЦИК, особенность данных тренингов заключается в том, что в них охватывается все процессы в день выборов и значительное место уделяется практическим занятиям: «Согласно законодательству, предпринимаются соответствующие меры в экстренных случаях, возникающих в процессе выборов. С другой стороны, тренинги направлены на небольшие группы членов избирательных комиссий. Мы стараемся, чтобы в каждой группе состояло 35-36 членов избирательных комиссий из каждого округа. Таким образом мы хотим обеспечить интерактивное участие каждого члена группы в практических занятиях».

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля 2020 года.

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