Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень цен на нефть удовлетворяет и производителей, и потребителей

БАКУ /Trend/ - Думаю, что сегодняшний уровень цен удовлетворяет и производителей, и потребителей.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу «Россия-24» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Что касается Азербайджана, то в нашем бюджете в этом году заложена цена 55 долларов за баррель. Но сейчас цена намного выше. Поэтому думаю, что в этом диапазоне от 55 до 65 долларов цена сохранится, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Тем более, что формат ОПЕК+ очень эффективен и Азербайджан принимает активное участие в работе этого формата", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан сокращает добычу в связи со взятыми на себя обязательствами.

"И по существу сегодня те страны, которые не входят в ОПЕК, ведут себя, так же, как и члены ОПЕК. Поэтому ОПЕК+ - это очень удачный формат многостороннего сотрудничества, который по существу и определил то, что сегодня цена на нефть является, по нашему мнению, справедливой", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что в ближайшее время будет обсужден вопрос продления сделки ОПЕК+.

"Но исходя из того, что мы видим конкретные результаты, конечно же, считаю целесообразным ее продлить. Потому что в случае непродления, мы не знаем как будет реагировать рынок, могут опять возникнуть разные спекулятивные тенденции. Поэтому считаю, что продление имеет смысл", - сказал глава государства.

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