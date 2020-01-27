Президент Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью российскому телеканалу «Россия-24» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью российскому телеканалу «Россия-24». Каналы «Россия-1» и «Россия-24» передали интервью главы государства.

Trend предлагает вниманию интервью, показанное по телеканалу «Россия-24».

Ведущая: ОПЕК+ - это удачный формат многостороннего сотрудничества, который помог определить справедливую цену на нефть на сегодняшний день. Сделка между участниками нефтяного рынка показала свою эффективность, и ее стоит продлить. Такое мнение в интервью нашему каналу в кулуарах Давосского экономического форума высказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев

- С учетом того, что на Ближнем Востоке наблюдается напряженность, какую динамику цен на нефть можно ожидать в этом году?

-Трудно делать прогнозы. Думаю, что сегодняшний уровень цен удовлетворяет и производителей, и потребителей. Что касается Азербайджана, то в нашем бюджете в этом году заложена цена 55 долларов за баррель. Но сейчас цена намного выше. Поэтому думаю, что в этом диапазоне от 55 до 65 долларов цена сохранится, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Тем более, что формат ОПЕК+ очень эффективен и Азербайджан принимает активное участие в работе этого формата. Мы сокращаем добычу в связи со взятыми на себя обязательствами, и по существу сегодня те страны, которые не входят в ОПЕК, ведут себя, так же, как и члены ОПЕК. Поэтому ОПЕК+ - это очень удачный формат многостороннего сотрудничества, который по существу и определил то, что сегодня цена на нефть является, по нашему мнению, справедливой.

-На Ваш взгляд, надо ли продлевать сделку ОПЕК+?

-Это будет обсуждено, конечно, в ближайшее время. Но исходя из того, что мы видим конкретные результаты, конечно же, считаю целесообразным ее продлить. Потому что в случае непродления, мы не знаем как будет реагировать рынок, могут опять возникнуть разные спекулятивные тенденции. Поэтому считаю, что продление имеет смысл.

-На Ваш взгляд, есть ли сегодня в мире признаки многополярности?

-Безусловно, мир развивается сегодня именно как многополярный. Существует несколько центров силы. Существуют, конечно же, вопросы, которые беспокоят нас, нагнетание напряженности в нашем регионе. Но также мы видим и позитивную динамику, когда страны, которые раньше не имели такого тесного взаимодействия, сегодня действуют почти как союзники и вносят большой вклад в региональную стабильность. Поэтому многополярный мир – это уже реальность. Думаю, чем дальше, тем больше вот эти тенденции будут укрепляться. И это является позитивным, потому что это - гарантия стабильности в мире.

-Нет ли признаков того, что одна из стран в мире тяготеет все-таки к более однополярному миру?

-Знаете, крупные страны всегда имеют свои интересы за пределами этих стран, и каждая страна хочет добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния. В этом нет ничего нового. На протяжении веков мы это наблюдаем, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, в том числе конструкция международных отношений такова, что предполагает многополярность. Если посмотреть на состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, то это уже отражение многополярности мира. И без согласия одной из стран - постоянных членов никакое решение не может быть принято. Поэтому думаю, что страны должны стремиться не к тому, чтобы обеспечивать однополярность для себя, но, наоборот, находить элементы сотрудничества, которые будут выгодны всем.

-Будет ли Азербайджан поставлять нефть в Республику Беларусь?

-Я не знаю. Это вопрос не ко мне. Это вопрос, наверное, к нефтяной компании. Мы поставляли нефть в Беларусь несколько лет назад, и потом этот процесс был приостановлен по инициативе белорусской стороны. Если опять возникнет такая потребность, то Государственная нефтяная компания Азербайджана рассмотрит этот вопрос. Сегодня компания SOCAR Traiding является одной из крупнейших трейдинговых компаний, и большая часть нефти, которую она продает, это нефть, не добытая в Азербайджане. Поэтому чисто технически азербайджанская компания может поставлять куда угодно. Но вопрос цены, вопрос логистики, вопрос, связанный с контрактными обязательствами - это все должно быть рассмотрено между соответствующими компаниями.

-Спасибо Вам большое.

-Спасибо.

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