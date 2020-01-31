ЦИК Азербайджана обнародовал число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени на внеочередные парламентские выборы, назначенные в Азербайджане на 9 февраля, аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал ее председатель Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

Он также добавил, что число местных наблюдателей достигло 64,048 тысячи человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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