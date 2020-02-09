Индонезийские наблюдатели: Парламентские выборы в Азербайджане проходят очень свободно, честно и организованно

БАКУ/Trend/ - Граждане Азербайджана голосуют с энтузиазмом, что говорит об эффективности системы голосования, координируемой Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Азербайджана.

Об этом заявил Trend Верамелла Анджайа, представитель миссии по наблюдению за выборами из Индонезии, журналист индонезийской газеты TheJakartaPost.

"Я впервые стал свидетелем выборов в Азербайджане, но должен отметить, что организационная составляющая выборов впечатляет. Процесс выборов проходит очень свободно, честно и организованно. Большое количество наблюдателей, как местных, так и иностранных также говорит о прозрачности самих выборов", - подчеркнул Анджайа.

Он отметил, что парламентские выборы в Азербайджане схожи с выборами в Индонезии.

"Самое главное по нашему мнению - это то, что люди заинтересованы в голосовании. Мы считаем, что выборы в Азербайджане проходят на высшем уровне", - сказал индонезийский наблюдатель.

Также среди наблюдателей из Индонезии была председатель Партии национального пробуждения Индонезии, Анггиа Эрма Рини.

"Все проходит в спокойной атмосфере. На голосовании присутствует большое количество местных и иностранных обозревателей, что говорит об уровне организации. Присутствие женщин в роли обозревателей и организаторов меня также очень радует", - отметила Анггиа Эрма Рини.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".

(Авторы: Илькин Сейфаддини, Наргиз Исмаилова)