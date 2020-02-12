Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район (ФОТО) (версия 2)
БАКУ /Trend/ - 12 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру в Парке Гейдара Алиева в городе Кюрдамир, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проводимой в районе..
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