Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, где население растет

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, где население растет.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире.

"Необходимо принять и будут приниматься дополнительные меры, связанные с созданием рабочих мест, особенно в частном и государственном секторах. Пока еще необходимо создавать новые рабочие места и в государственном секторе, потому что я не хочу, чтобы оставались безработные люди. Проблемы, связанные с безработицей, постоянно находятся в центре внимания так как население растет. Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, где население растет. В период независимости оно выросло на 3 миллиона человек. Представьте себе, наши основные инфраструктурные проекты были реализованы в советское время и рассчитаны примерно на 6-7 миллионов человек", - сказал глава государства.

По его словам, если бы мы не реализовали в последние годы крупные инфраструктурные проекты, то сегодня остались бы без света, воды, газа. "Потому что нам необходимо обеспечить растущее население и работой, и продовольствием, и школами. Ежегодно население увеличивается на 100 тысяч человек. Экономическое развитие должно соответствовать этому. Поэтому создание рабочих мест в регионах и крупных городах постоянно находится в центре внимания. Но я абсолютно уверен, что мы и впредь будем успешно проводить нашу политику в связи со всеми вызовами. Растущее население - наша сила, а также фактор, который постоянно должен побуждать нас к большей активности. Растущее население - это растущие потребности", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Уверен, что и дальше будут предприниматься важные шаги по развитию Кюрдамирского района, процессы здесь будут проходить успешно, граждане будут обеспечены работой, улучшится их социальное благосостояние, будут создаваться такие прекрасные центры, подчеркнул глава государства. "Еще раз поздравляю вас, желаю вам счастья, здоровья. Желаю, чтобы вы всегда были такими красивыми, энергичными, активными", - сказал Президент Ильхам Алиев.