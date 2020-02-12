Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия центра.

Помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев проинформировали главу государства о центре.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.

Глава государства выступил на встрече.

В заключение было сделано фото на память.