Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия центра.
Помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев проинформировали главу государства о центре.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.
Глава государства выступил на встрече.
В заключение было сделано фото на память.
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