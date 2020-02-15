ЦИК Азербайджана: Некоторые кандидаты вводят общество в заблуждение

БАКУ/Trend/ - Одни кандидаты в различной форме выражают свои эмоции в связи с поражением на выборах, а некоторые облекают свои суждения в форму, которая вводит общество в заблуждение.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал заместитель председателя комиссии Ровзат Гасымов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что некоторые кандидаты утверждают, что ЦИК не рассмотрел их обращения: «Это ошибочное мнение, ЦИК рассматривает все поступившие обращения, рассматривает и принимает решения даже по тем поступившим обращениям, которые не должен рассматривать».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)