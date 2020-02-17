Крах армянского мифа о Карабахе. Послесловие к историческим дебатам в Мюнхене

БАКУ /Trend/ - Очередная Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоялась на минувшей неделе, находится в центре внимания зарубежных СМИ, причем не только в контексте энергетической повестки, а главным образом дебатов, которые прошли по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Обсуждения карабахской проблематики на столь авторитетной европейской площадке показали интерес к урегулированию этого конфликта не только на региональном уровне, но и в системе международных отношений. Причем состоявшиеся дебаты в СМИ трактуются как однозначная дипломатическая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и полное поражение армянского премьера. Именно такой вердикт вынесли беспристрастные, международные эксперты, которые наблюдали дебаты в прямом эфире.

Тот факт, что Президент Азербайджана преподал серьезный урок армянскому премьеру, озвучив целый ряд неопровержимых фактов, грамотно и аргументированно доведя до сведения всего мира истинную суть многолетнего конфликта, отметили журналисты ведущих мировых СМИ, подчеркнув персональное превосходство Президента Азербайджана над премьером Армении.

Весь мир услышал, как азербайджанский лидер легко и непринужденно расставил главные акценты по карабахской проблематике, опираясь на нормы и принципы международного права. Было очевидно, что под таким уверенным напором своего оппонента, армянскому премьеру, по своей сути человеку далекому от политики, и как выяснилось, и от истории, потребовались немалые усилия, чтобы собраться духом и уверенно врать. Но, тщетно. Никол Воваевич запутался сам, пытаясь ввести в заблуждение мировое сообщество, в привычном духе армянства, прибегнув к традиционной лжи о принадлежности Карабаха. Той самой лжи, что армянская пропагандистская машина любыми путями навязывает миру по сей день. Но в Мюнхене эта попытка с треском провалилась. Президент Алиев озвучил слишком весомые аргументы по Карабаху, не оставив возможности маневра для нападок Пашиняна, хотя горе-политик совершил миниэкскурс в доисторическое прошлое армянства. Его доводы звучали убого, а аргументы - неуместно, нелогично и безосновательно.

Кстати, сокрушительное фиаско Пашиняна на дебатах в Мюнхене признали и в самой Армении. Премьер допустил несколько непростительных ляпов по Карабаху, о которых ему наверняка напомнят позже в Ереване.Дипломатический провал армянского премьера в Мюнхене, обсуждается также в российском экспертном сообществе.

Известный российского эксперт, общественный деятель и публицист Дмитрий Верхотуров, комментируя данный факт Тренд заявил, что армянский премьер в ходе дискуссии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым серьезно осрамился:

«Пашиняна явно подвела самонадеянность . Он, решившись выступить в открытой дискуссии с Президентом Азербайджана, нанес колоссальный урон армянской внешней политике, и в частности в карабахском вопросе. Прежние президенты Армении все же уклонялись от открытых дебатов, создавая вокруг себя ореол многозначительного молчания, полутонов, за которыми можно было много чего спрятать. А Пашинян взял и вывалил все на обозрение международной общественности.

Томаш Масарик, первый президент Чехословакии, сказал однажды замечательную фразу: "Великое не может быть ложным". Речь идет о Краледворской летописи, которая расписывала древнее и героическое прошлое чехов, но Масарик, будучи историком, подозревал, что она поддельная. Впоследствии, вместе с другими чешскими историками он разоблачил эту замысловатую и тщательно исполненную подделку.Смысл его изречения состоит в том, что никакие политические претензии на что-либо не могут основываться на лжи, по той простой причине, что они обнуляются, как только ложь вскрывается. Именно это и произошло в Мюнхене с премьером Армении Николом Пашиняном.Дело даже не в том, как он выступил со своей речью (его английский и вправду ужасен; ему бы стоило получше его выучить и потренироваться в нем, раз перед ним вставала задача выступать на международных форумах), а в том, что была вскрыта полная безосновательность всех армянских притязаний на Карабах».По словам политолога, Президент Ильхам Алиев фактически снял пелену с глаз мировой общественности, разоблачив армянскую ложь о принадлежности Нагорного Карабаха.

«Армяне сколько уверяли, расписывали в красках, как Кавказ, начиная с Тиграна Великого или еще кого подревнее, населяли «древние армяне», из чего должно было следовать, что армянская борьба за Карабах — это якобы борьба за возвращение древнего народа на свою историческую родину. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вдребезги разбил этот миф: а где древние армянские цари или князья Карабаха, а где древняя армянская столица Карабаха, где древние армянские названия Карабаха?!

И оказалось на поверку, что все претензии армян на Карабах основаны на своеобразном толковании решения Кавказского бюро РКП(б), да на похождениях Степана Шаумяна. Если никакой древности, армянской исторической родины и прочих тому подобных основательных аргументов нет, то вся карабахская эпопея предстает чистым разбоем.

Весь мир услышал то, что услышал: Азербайджан, еще в первые годы Советской власти, щедро поделился с Арменией территорией, потом создал на территории своей республики автономию, чтобы создать лучшие условия для проживавших в Карабахе армян, и в итоге сделался жертвой армянской агрессии, разбоя и путаного, косноязычного вранья»,- резюмировал российский аналитик.В свою очередь блестящую и неоспоримую победу азербайджанского лидера на дискуссионной площадке в Мюнхене подтвердила Тренд и российский эксперт Дарья Гревцова.

«Ярчайшая дискуссия между лидерами Азербайджана и Армении на Мюнхенской конференции привлекла пристальное внимание экспертов со всего мира и журналистов, но больше всего она привлекла внимание, естественно, в самих странах этих президентов. И что мы видим? В Азербайджане взрыв восторга в отношении Президента Ильхама Алиева. Я думаю, что многие даже жалеют, что эта дискуссия состоялась после парламентских выборов в Азербайджане, а не до них, потому что если бы она прошла до них, то депутаты от правящей партии получили бы значительно больше голосов. Жители Азербайджана, политики и общественные деятели по-настоящему гордятся Президентом Ильхамом Алиевым. Они гордятся его дипломатическим талантом, знанием фактологического материала, его блестящим английским языком, его великолепной подготовкой. Президент Ильхам Алиев выглядел одновременно и как блестящий политический деятель, и как высококвалифицированный эксперт и, практически, профессор международного права. Кстати говоря, он и является профессором права, поскольку многие годы преподавал в МГИМО. Совершенно обратная реакция наблюдается в Армении. Сторонники Никола Пашиняна смущенно и стыдливо молчат, не зная, что сказать, а его противники просто взвились от негодования, говоря о том, что им стыдно иметь во главе страны такого лидера. Они говорят, что не ожидали, что лидер Армении будет невнятно мямлить и все время перевирать факты и извиняться. Они поражены, что руководитель Армении, которая имеет одну из самых многочисленных и разветвленных диаспор во всем мире, не способен нормально говорить на английском языке. Лучше бы он говорил по-армянски с переводчиком, а не выступал по-английски, напоминая третьеклассника второгодника-троечника. Не исключено, что конфуз Никола Пашиняна, который с ним случился на Мюнхенской конференции будет стоить ему политической карьеры и, возможно, приведет к резкому снижению его рейтингов, потому что, глядя на таких "лидеро" люди не гордятся, а стыдятся, что мы и видим на примере армянских средств массовой информации и армянских социальных сетей. Хочется пожелать народу Армении иметь популярного лидера, который признает превосходства международного права и пойдет на компромисс по Нагорно-Карабахской проблеме на основе Казанской формулы, что была разработана по инициативе сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые уговаривают руководство Армении, наконец, согласиться и встать на путь мира»,- сказала российский эксперт.

Подводя итоги, исторических дебатов в Мюнхене, следует отметить ключевой вывод: эта встреча стала откровением, моментом истины для многомиллионной аудитории, которая почерпнула много достоверных фактов от Президента Ильхама Алиева об истинной истории Карабаха и сути конфликта, тем самым разрушив вековой миф армянской пропаганды и веру армян в возможность присвоения и удержания под оккупацией чужой территории...

Матанат Насибова

Глава русской службы новостей Тренд