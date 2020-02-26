Президент Ильхам Алиев принял советника заместителя Госсекретаря США по энергетической дипломатии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля принял делегацию во главе с советником заместителя Государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннели, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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