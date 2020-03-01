Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководство широкомасштабных командно-штабных учений Азербайджанской Армии, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника отправились в район учений, передает Trend со ссылкой на Министерство Обороны Азербайджана

По всем маршрутам следования колонн организована комендантская служба и их сопровождение как с земли, так и с воздуха.

Учения, которые будут проводиться в несколько этапов, продлятся до 6 марта.