Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО)

Политика 1 марта 2020 17:14 (UTC+04:00)
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководство широкомасштабных командно-штабных учений Азербайджанской Армии, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника отправились в район учений, передает Trend со ссылкой на Министерство Обороны Азербайджана

По всем маршрутам следования колонн организована комендантская служба и их сопровождение как с земли, так и с воздуха.

Учения, которые будут проводиться в несколько этапов, продлятся до 6 марта.

Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Image
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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