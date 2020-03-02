Обнародованы суммы собранных средств Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На 2 марта текущего года в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана поступили средства в размере 108 221,167 тысячи манатов, 213, 578 тысячи долларов США, 17 566 евро и 5 тысяч рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, а также других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)