Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Польши (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 11:09)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Польши Рафала Поборски, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Рафал Поборски обошел строй почетного караула.

Посол Рафал Поборски сказал: Господин Президент, для меня честь вручить Вам верительные грамоты, аккредитующие меня в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Азербайджанской Республике, и письмо об отзыве моего предшественника. Ваше превосходительство, надеюсь, что моя миссия укрепит дружественные отношения между азербайджанским и польским народами.

Рафал Поборски вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, господин посол, очень рад вас видеть. Желаю вам успехов в деятельности в Азербайджане. Уверен, что вам предстоит еще много дел, потому что отношения между нашими странами развиваются, и мы наладили очень прочные политические связи. Я с удовлетворением вспоминаю мой официальный визит в вашу страну и визит Президента Дуды в Азербайджан. Мы обсудили многие вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Во время нашей встречи в Давосе в январе этого года мы еще раз подтвердили стратегическое значение нашего партнерства. Польша является для нас очень важным партнером и дружественной страной. Тесные дружественные отношения между нашими странами развивались годами. За прошедшие годы у нас были многочисленные контакты. Рад, что в настоящее время мы видим развитие не только в политической, но и в экономической сфере. Как вам известно, наше региональное торговое представительство по Центральной Европе находится в Польше. Этот факт говорит о том, что мы считаем вашу страну своим основным торговым партнером в этом регионе мира. Уверен, что в предстоящие годы наши связи будут развиваться. В январе этого года вместе с Президентом Дудой мы обсудили наши предстоящие планы. Желаю вам успехов.

Посол Рафал Поборски сказал:

- Благодарю, Ваше превосходительство. После того, как Вы подробно сказали о наших двусторонних отношениях, сложно что-либо добавить. Позвольте сказать, что я направлен сюда нашим Президентом для укрепления дружественных отношений. Знаю, что оба ваши превосходительства имеют очень хорошие контакты друг с другом. Вы очень часто встречаетесь. Вы очень хорошо подчеркиваете основные аспекты наших двусторонних отношений. С помощью моих коллег в Польше я буду стараться делать все возможное для того, чтобы внести вклад в развитие двустороннего политического диалога, а также развивать экономические связи. Обе страны очень важны для региона. У нас очень хорошая позиция для того, чтобы воспользоваться возможностями транспортных узлов. Мы с огромной радостью наблюдали за Вашими успехами в энергетической политике. Знаю, что между нашими компаниями ведется диалог в связи с этим. Надеемся, что результатом этого будут успешные проекты, которые принесут пользу обеим сторонам. Конечно, имеются очень хорошие перспективы в области налаживания культурных связей и контактов между народами. Надеемся, что между нашими столицами откроются прямые авиарейсы. Я приложу все усилия для реализации этого проекта.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, культурной, туристической и других сферах.