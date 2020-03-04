Сахиба Гафарова: Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане под полным контролем

БАКУ /Trend/ - В связи с ростом риска распространения коронавируса, который тревожит всю мировую общественность, повсеместно отменяются международные массовые мероприятия, межгосударственные визиты, и даже внутригосударственные и зарубежные поездки глав государств и правительств.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова.

Она сообщила, что в такое время посещение Президентом Ильхамом Алиевым Шамкирского, Геранбойского и Газахского районов, участие в открытии различных объектов и встречи с представителями общественности показывают, что невзирая на угрожающее положение глава государства остается с народом.

"Своим шагом Президент показал всему миру, что никакая угроза или событие не могут препятствовать контактам главы государства с народом. И в прошлом году, когда в Шамахы, Агсу и Исмайыллы произошло землетрясение Президент немедленно отправился туда, проявил участие к проблемам населения дал необходимые распоряжения", - сказала Сахиба Гафарова.

По словам депутата, с того времени, как возникла угроза коронавируса, Президент Ильхам Алиев держит этот вопрос в центре внимания, руководит работой по недопущению распространения губительного заболевания в Азербайджане.

"Как известно, в соответствии с поручением главы государства при Кабинете министров был создан оперативный штаб в связи с коронавирусом. Для недопущения распространения заболевания в стране предприняты все необходимые шаги. Азербайджан обладает всеми возможностями для борьбы с этим вирусом. Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем", - подытожила Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов

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