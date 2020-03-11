От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
БАКУ /Trend/ - От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 марта был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Лента новостей
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по восстановлению и реконструкции территорий, пострадавших от оккупации
Имидж независимого Баку привлекателен для России и других соседей Азербайджана - российский политолог
В Брюсселе обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы (ФОТО)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На фоне негативных экономических тенденций в мире Азербайджан демонстрирует устойчивость - политолог