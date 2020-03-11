От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

БАКУ /Trend/ - От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 марта был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.