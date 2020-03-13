Депутатам Милли Меджлиса вручены удостоверения (версия 2)
Добавлены подробности ( первая версия 2)
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) депутатам вручены удостоверения, сообщает в пятницу Trend.
Удостоверения вручил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
Выступая, глава ЦИК отметил, что выборы в Милли Меджлис были проведены согласно требованиям законодательства: «Процессы полностью завершены».
Он поздравил депутатов и пожелал им успехов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Европа нуждается в Азербайджане, но радикалам это невдомек - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью)
Дочь Муслима Магомаева: Выражаю бесконечную признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которые очень многое делают для увековечения имени моего отца
Накопленные в Азербайджане за период высоких цен на нефть средства близки к общему объему экономики страны
Некоторые археологические находки Нахчывана будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана