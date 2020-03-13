Депутатам Милли Меджлиса вручены удостоверения (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) депутатам вручены удостоверения, сообщает в пятницу Trend.

Удостоверения вручил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Выступая, глава ЦИК отметил, что выборы в Милли Меджлис были проведены согласно требованиям законодательства: «Процессы полностью завершены».

Он поздравил депутатов и пожелал им успехов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)