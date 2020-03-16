Президент Ильхам Алиев: Государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно

БАКУ /Trend/ - Государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

"Какая работа проводится в связи с самозанятостью? Я дал указание расширить сферу охвата этой программы. В то же время мы привлекли к данному вопросу Всемирный банк. Этот вопрос обсуждался на встрече, проведенной мною с исполнительным директором Всемирного банка в Давосе. Всемирный банк окажет нам финансовую поддержку, а также обеспечит консалтинговые услуги. Вы доложили мне, что потребность достаточно велика. Поступило около 50 тысяч обращений. Я дал указание охватить в нынешнем году данной программой по меньшей мере 10 тысяч человек. Конечно, министерство разработало, обеспечило критерии, связанные с охватом программой, граждане прошли тренинги", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что главное в том, чтобы после привлечения граждан к этому делу был проведен мониторинг, связанный с самозанятостью, так как в мировой практике эффективно использовать эту возможность могут примерно 50 процентов всех граждан, охваченных программой самозанятости.

"К примеру, бывают случаи, когда некоторые граждане, обеспеченные скотом в районах и сельской местности, продают этот скот на рынке, проявляя таким образом безответственность. При том, что основная цель заключается в том, чтобы граждане с помощью предоставленных средств могли впоследствии сами обеспечить свой достаток. Если граждане будут таким образом относиться к предоставленным государством средствам, то это невыносимо. В следующий раз таким гражданам не следует оказывать никакой поддержки, в том числе они должны быть лишены и адресной социальной помощи. Потому что государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно. Желающих быть охваченными программой самозанятости достаточно много, и на основе критериев среди них производится отбор. Если граждане, оказавшиеся в этой программе, будут вести себя таким образом, то, конечно, должны быть приняты самые строгие меры", - сказал глава государства.