Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты населения
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.
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