Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18 марта подписала распоряжение о мерах в Милли Меджлисе в связи с борьбой против коронавирусной инфекции COVİD-19, осуществление которых считается необходимым.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В распоряжении говорится:

- проведение заседаний комитетов и комиссий парламента, Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса временно приостанавливается, а управление осуществляется только по телефонной (селекторной), интернет- и мобильной связи;

- командировки и поездки за рубеж депутатов и сотрудников Милли Меджлиса временно приостанавливаются;

- Отделу по приему и работе с обращениями граждан Аппарата Милли Меджлиса поручается приостановить прием граждан;

- помощники депутатов Милли Меджлиса, без непосредственного общения с избирателями в избирательных округах, будут принимать их обращения по интернету и телефону;

- руководителю Аппарата Милли Меджлиса и управляющему Делами поручается применить льготные условия работы в отношении женщин, имеющих малолетнего ребенка (детей);

- в случае наличия у сотрудников или членов их семей признаков респираторных заболеваний, недомогания и других подобных симптомов они должны проинформировать руководство, а те, рекомендовать им не выходить на работу до полного выздоровления;

- сотрудники Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса в течение рабочего дня не должны покидать кабинеты без особой надобности, и без необходимости не находились в контакте с другими лицами;

- сотрудники Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса должны принять меры предосторожности,против распространения вируса, в том числе, строго соблюдать советам врачей и санитарно-гигиеническим правилам;

- медпункту Милли Меджлиса поручается провести в Милли Меджлисе просветительскую работу с целью предотвращения распространения вируса;

- весь технический персонал Управления делами Милли Меджлиса, в том числе, водители, строители, рабочие и другие работники раз в день обязательно должны проходить медобследование;

- все транспортные средства, находящиеся на балансе автопарка Милли Меджлиса, раз в день обязательно должны дезинфицироваться;

- Управление делами Милли Меджлиса должно обеспечить доступность в коридорах всех административных зданий парламента антисептических средств и каждодневное их обновление.

Контроль за осуществлением мер, предусмотренных распоряжением, поручен руководителю Аппарата и управляющему делами Милли Меджлиса.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)