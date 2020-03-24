В Азербайджане запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом covid19fund.gov.az, сообщает во вторник Trend.
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Фонд Гейдара Алиева оказал помощь учреждениям, находящимся под его опекой, и перевел средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
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