Эльшад Мусаев: Раздувать и политизировать арест Тофига Ягублу ошибочно

БАКУ/Trend/ - Раздувать и политизировать арест Тофига Ягублу ошибочно, сказал в понедельник Trend председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев.

Он отметил, что существуют различные подходы к аресту Тофига Ягублу: «Считаю, что к вопросу необходимо подходить с правовой стороны. Думаю, что правоохранительные органы тоже предприняли необходимые шаги. В любом случае, необходимо ждать результаты следствия. Некоторые думают, что Тофиг Ягублу был арестован умышленно. Думаю, что инциденту будет дана должная правовая оценка».

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей марок Toyota Corolla, управляемого Тофига Рашид оглу Ягублу, и "ВАЗ-2107", управляемого Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

По данным министерства внутренних дел, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофига Ягублу, который еще и без основательных причин нанес телесные повреждения Эльхану Джабраилову и его жене Джавахир Джабраиловой, ударив кулаком и отверткой.

Следственный отдел управления полиции Низаминского района возбудил уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В соответствии с данной статьей в отношении Тофига Ягублу постановлением суда применена мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)