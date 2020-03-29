Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Эмек» 1-й степени
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шафигы Гашим гызы Мамедовой орденом «Эмек» 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.
Лента новостей
Таир Керимли: Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение - это оставаться дома
Муса Гулиев: В Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом защищаются интересы бизнеса и трудящихся
Загадочный мир ковроткачества – экспонаты из коллекции азербайджанского музея представлены в социальной сети (ФОТО)
Ильяс Гусейнов: Национальная солидарность и единство - главное условие успешного выхода Азербайджана из испытания коронавирусом
Хикмет Бабаоглу: Открытие медучреждения "Ени клиника" создаст дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом
Бахруз Гулиев: Наши врачи, которые с риском для жизни исполняют свой профессиональный долг, достойны самой высокой похвалы
Президент Ильхам Алиев: Некоторые люди ведут себя безответственно, поэтому меры будут еще более ужесточены