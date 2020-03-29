Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Эмек» 1-й степени

Политика 29 марта 2020 15:08 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Эмек» 1-й степени

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шафигы Гашим гызы Мамедовой орденом «Эмек» 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

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