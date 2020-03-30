Внесено изменение в Правила контроля над безопасным движением транспортных средств
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В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели – Оперативный штаб
Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Нацкомиссия по правам человека Пакистана осудила т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана
В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом