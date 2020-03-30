МИД Азербайджана осудил теракты в Саудовской Аравии

БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана осудил террористические акты, совершенные в Саудовской Аравии.

Об этом, как передает Trend, сообщается на официальной странице МИД в Twitter.

"Мы осуждаем террористическое нападение, организованное Хути, которое быдл нацелено на жилые районы Саудовской Аравии в Эр-Рияде и Джизане. Азербайджан выражает солидарность и поддержку Саудовской Аравии в предпринятых ею шагах по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности страны", - отмечается в сообщении.