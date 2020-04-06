Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства

Политика 6 апреля 2020 19:57 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства

БАКУ/Trend/ - Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Если учесть сферы, которые больше всего подверглись воздействию коронавируса, а также людей, занимающихся частным предпринимательством, то больше всего от этой ситуации страдают 600 тысяч человек, так как рабочие места там закрылись. Всем уже известны мой призыв, мое однозначное требование к предпринимателям: ни на какие сокращения в этот период идти нельзя, однако мы должны создать возможности и для предпринимателей, чтобы они не пострадали", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства.

"Государство взяло на себя значительную часть их заработной платы, эти выплаты уже начинаются. В том числе проблемы студентов, объем пособий по безработице – все это учитывается, именно на эти предусмотрены 2,5 миллиарда манатов. Это – огромная цифра. Еще раз хочу сказать, что наши нефтяные доходы сократились, однако здоровье, безопасность, удобство и благосостояние людей для нас превыше всего. Мы еще раз демонстрируем это. Обращаясь ко всем гражданам Азербайджана, хочу еще раз сказать: Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! Вместе мы сила! Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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