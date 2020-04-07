Рамиль Гасан: Уверен, что лица, помилованные в результате гуманистического шага главы государства, сделают правильные выводы

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Ильхамом Алиевым очередного распоряжения о помиловании является ярким примером гуманистической политики государства.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамиль Гасан.

Он отметил, что принципы гуманизма были определены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым составной частью государственной политики в Азербайджане, и эта политика достойно претворяется в жизнь.

"Согласно распоряжению главы государства от 6 апреля 2020 года о помиловании ряда осужденных лиц от неотбытой части наказания освобождены 176 осужденных. Распоряжение о помиловании распространяется на ряд осужденных старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе в связи с возрастом и состоянием здоровья на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Этот гуманистический шаг воплощает в себе вековые духовные ценности нашего народа. Уверен, что помилованные лица сделают правильные выводы из этого гуманистического шага главы государства", - сказал депутат.

Как отметил Рамиль Гасан, сегодня во всем мире, в том числе в Азербайджане, ведется серьезная борьба с коронавирусом.

"В частности, шаги, предпринимаемые главой азербайджанского государства в этом направлении, принятые решения очень высоко оцениваются на международном уровне. Принятие правительством программ поддержки для предотвращения возможного ущерба от пандемии, выделение на эти цели 2,5 миллиарда манатов, охват этими программами сотен тысяч человек показывают, что наше государство всегда рядом со своими гражданами", - сказал он.